شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز تصحيح الدور الثانى للثانوية الأزهرية تنتهى من 19 مادة للقسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مراكز تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية أعمالها اليوم، السبت، حيث ستبدأ تصحيح مواد نحو علمى، وتفاضل وتكامل، اللغة الإنجليزية أدبى، وذلك بعد انتهاء المراكز البالغ عددها 5 من تصحيح أوراق إجابات امتحان مواد الفقه علمى وأدبى، إنشاء، جبر وهندسة فراغية، فيزياء، جغرافيا، بلاغة علمى وأدبى، قرآن كريم، حديث للقسمين، تفسير علمى وأدبى، أحياء، اللغة الفرنسية، أدب ونصوص للقسمين، استاتيكا، فلسفة ومنطق.

ويؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الامتحانات فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، كما أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، ويخوض الطلاب مادتين فى اليوم.

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كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.