شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقي: أقدم دورًا مختلفًا في «سقراط ونبيلة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن عمله الجديد الذي سيقدمه خلال الفترة المقبلة.
قال عبدالباقي في تصريحات إلى برنامج «أون سيت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، إنه سيبدأ تصوير فيلم «سقراط ونبيلة» مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج هشام الشافعي وتأليف عبدالحميد كمال.
أوضح الفنان أنه يجسد في الفيلم دور والد نبيلة وهي شخصية جديدة يقدمها في أعماله.
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