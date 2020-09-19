شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ السويس يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ الجمعة بزيارة إلى مبني رئاسة حي الجناين لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والتاكيد على استقبال المواطنين خلال الاجازاتل لتصالح في مخالفات البناء على مستوي حي الجناين والتي رافقه خلالها عالية فريد رئيس حي الجناين وعبدالصمد احمد مدير عام الاسكان وعماد حمدي مساعد رئيس الحي والادارات الهندسية والتنظيم والمتابعة .

واثناء التفقد التقي الدكتور عبدالله عدد من اهالي القطاع الريفي بحي الجناين واستمع إلى شكواهم وطلباتهم في مجال التصالح في البناء، مؤكدا على ان المحافظة تبذل قصاري جهدها لتوفيق اوضاعهم، مشيرا إلى ان اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس اصدر عدة قرارات للتسهيل على المواطني للتصالح منها تخفيض الاسعار التي تصل إلى اكثر من 70% من قيمة المبالغ المحددة للتصالح ومنها 50 جنيها للمتر في معظم مناطق القطاع الريفي .

واكد الدكتورعبدالله على رئيس حي الجناين بتشكيل لجان لاستلام المستندات والشكاوي من المواطنين وعرضها لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا على اننا نراعي كافة الظروف للمتقدمين ونقدم لهم كافة التسهيلات والتنيسرا لتوفيق أوضاعهم .

وناشد نائب المحافظ المواطنين باهمية الاستفادة من مد المهلة إلى 30 سبتمبر والتقدم للتصالح بالمراكز التكنولوجية على مستوي الاحياء للاستفادة من التخفضات الهائلة في اسعار المتر التي اتخذها السيد المحافظ والقرارات التي تصب في صالح المواطن من ابناء السويس في منظومة التصالح في مخالفات البناء .



نائب محافظ السويس يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء