شكرا لقرائتكم خبر عن الدائرة الثانية تشتعل في انتخابات النواب بدمياط.. مستقبل وطن يدفع بالبساطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب بدمياط والتي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد حالة من السخونة وسط تربيطات واتهامات متبادلة علي صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار المرشحين وحالة من الغضب الشديد بين بعض المرشحين بسبب تجاهل أحزابهم لترشحهم والتي تصل حد الاستقاله.

ومنهم رجل الأعمال حسن عبدالوهاب ومسعود عبدالنعيم , بينما دفع حزب مستقبل وطن بسمير التلباني ابن قرية الوسطاني بكفرسعد صاحب الخبرة الانتخابية والرصيد الشعبي الكبير وهو منافس يتمتع بخبرة انتخابية كبيرة، فضلا عن مجدي البساطي النائب الأسبق لمجلس الشوري بفارسكور الذي يتمتع بخبرة انتخابية ملحوظة .