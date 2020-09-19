شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة يشاركان في فعاليات برلمان طلائع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، في فعاليات دور الإنعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر، بالمدينة الشبابية بأبي قير، بمشاركة جمع غفير من الشباب على مستوي الجمهورية. وذلك في إطار حرص الدولة على فتح المجال أمام الطلائع والشباب وتمكينهم بالوظائف القيادية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بشباب مصر من مختلف المحافظات على أرض الإسكندرية، لافتاً إلى الدور القوي الذي يقوم به وزير الشباب والرياضة.

وأشاد بالمشهد الرائع الذي ظهر به برلمان الطلائع اليوم، مشيدا بمدي ضرورة معرفة الشباب والطلائع بدور مجلس البرلمان ومسئولياته، وتربيتهم على ذلك منذ الصغر.

وأكد أن جيل الشباب الحالي يعد من الأجيال القوية لما يمتازوا به بقدرتهم الفائقة على التعامل مع التكتولوجيا. ورحب بجميع المبادرات الشبابية بالإسكندرية.

وأدارا المحافظ ووزير الشباب والرياضة لقاء حواري مفتوح مع الشباب المتواجدين ومناقشة اسئلتهم واستفساراتهم في كافة المجالات، وذلك لفتح قناة حوار وتواصل دائم بين الشباب والمسؤولين. حيث تم طرح عدة أسئلة حول أهم المشروعات القومية بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع محور المحمودية، ومخالفات البناء في الإسكندرية، وقانون التصالح، وفكرة إقامة متحف تحت الماء خصوصا بعد أكتشاف عدد من الآثار تحت الماء في الإسكندرية. وكذا دور الدولة في الإهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم.