شكرا لقرائتكم خبر عن خبير غذائي: كل شخص فى مصر يهدر حوالي 73 كيلو من الغذاء على مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تم تسليط الضوء في فعالية منتدى القاهرة للتغير المناخي السادس عشر من سبتمبر2020 ، عبر تطبيق زووم حول موضوع «الغذاء المستدام: الإكتفاء الغذائي والاستهلاك الواعي«، على العلاقة بين إشراك المواطنين فيعمليات صنع القرار عندما يتعلق الأمر بالغذاء، من قبل جوليابير رينجر ، وهي طالبة دكتوراه في سياسة الأغذية والزراعة فيجامعة هومبولت في برلين.

وقالت إن مصطلح «الديمقراطية الغذائية«يعد امتداد للسيادة الغذائية ، و «الديمقراطية الغذائية تتراجع. وأضافت قائلة: «من الذي يقرر ما نأكله وما الذي نزرعه ، وكيف نقررومن هو النظام الغذائي المقصود؟«وأكدت أن الغذاء ليس حقًا فحسب، بل إن اتخاذ قرارات بشأن طعامنا هو حقنا أيضًا.« وفي برلين علىسبيل المثال ، يمكنك أن ترى ذلك في مجالس السياسات الغذائية،وهي مجموعات من المواطنين وأصحاب المصلحة المتنوعين الذينيقولون إنهم يريدون الحصول على مساهمة متساوية في صنع القرار،ليس فقط في برلين، ولكن على المستويات الوطنية والإقليمية والعالميةالسياسة الغذائية كذلك «.

في حين اتفق جميع المتحدثين في الفعالية على أن وعي المواطنين بترابط العلاقة بين الغذاء والصحة والبيئة قد زاد بشكل كبير بسببوباء كوفيد- 19، فقد رأوا أيضًا أن الجهود المستمرة لبناء المجتمع والنهج التصاعدي من أسفل إلى أعلى أمر حيوي في إتاحة الغذاءللجميع.

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للتأكد من أنه يمكن تضمين الجميع في حل واحد على الأقل منالمشاكل المتعلقة بتوافر المستدام للغذاء .

، فقد أسسا منة شاهينومكسيم هارتسن منصة أو تطبيق «تكيه« Tekeya على الإنترنت، وقالت منة: «نحن نهدر حوالي 30٪ من طعامنا، كل شخصفي مصر يهدر حوالي 73 كيلو من الغذاء على مدار العام«. وفي كلخطوة من سلسلة توريد الغذاء نقوم حاليًا بإهدار الطعام، وذلك بسببالممارسات غير المستدامة، وأسعار السوق المنخفضة للغاية مما يجعلالتخلص من الطعام أرخص من تقديمه للمستهلك، وعدم ترشيد الحصول على الطعام- شراء أكثر مما سيتم استهلاكه – هي استراتيجية لتشجيع الاستهلاك«.

وأضافت للدكتورة هالة بركات، أنه في الوقت الحالي، تركز معظمالسياسات والتمويل في مصر على الإنتاج على نطاق واسع وفيالغالب يشمل المنتجات الصناعية والتصديرية، في حين أن الإنتاجالصغير مخصص لإطعام الناس. واقترحت الدكتورة هالة «ربما تكونهذه الأزمة فرصة للتفكير بشكل مختلف والاقتراب من مبادئ العملمع الطبيعة واحترام أولئك الذين يعملون في إنتاج الغذاء ، ومنهم 53٪ من النساء«. ووافقت السيدة جوليا بيرينجر على أن «الطعام المحلييجب أن يكون موضوع التزام عالمي وعمل عالمي، وهذا ما أريد أن أراهفي عام 2021«.