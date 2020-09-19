شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائيه لمتحف أثار كفرالشيخ تمهيدا لافتتاحه بحضور الوزير والمحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر مسؤل بأثار كفرالشيخ أن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي يقومون حاليا بوضع القطع الأثريه بفتارين العرض بمتحف أثار كفرالشيخ والموجوده بالقاعات المختلفه للمتحف , والذي يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع إسطورة إيزيس وأوزوريس , والصراع بين حورس وست , إضافة إلي القاء الضوء علي مجموعه من الموضوعات مثل تاريخ مدينة بوتو القديمه أحد العواصم المصريه القديمه , والموجوده بالقرب من قرية العجوزين بمركز دسوق, وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه أن سيناريو العرض يبرز ايضا بعض الموضوعات مثل تاريخ العلوم خلال العصور التاريخيه المختلفه كالطب والبيطره والصيدله لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ , إلي جانب تسليط الضوء علي مسار رحلة العائله المقدسه , إز تعد حي سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائله المقدسه إلي الجهة الغربيه , إضافة للموضوعات ذات الصله بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري بإعتبارها ثالث مدينة تراثيه بعد مدينتي القاهره ورشيد.

وكشف المصدر أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائيه لمتحف كفرالشيخ , كما تم تجربة نظم الحريق والمراقبه بالكاميرات, إضافة لأعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفيه والإرشاديه والخرائط التوضيحيه للموقع ومسار الزياره بالمتحف,وأضاف بأن أهم القطع التي ستعرض بالمتحف هي تمثال من العصر اليوناني الروماني بصور طفل في بحيره وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الألهه سخمت , وتمثال أخر لأحد الكهنه يرجع لعصر الأسره 26من منطقة تل الفلاعين , كما تم وضع مسار خاص بذوي الإحتياجات الخاصه وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

وقال اللواء جمال نور الدين, محافظ كفرالشيخ أنه سيتم قريبا جدا إفتتاح المتحف بحضور وزير الثقافه, مؤكدا أن هذا المتحف يعتبر فخر لمحافظة كفرالشيخ وإثراءا لحركة السياحه بها ليتعرف العالم علي الأثار الفريده لمحافظة كفرالشيخ التي تم إكتشافها ببوتو عاصمة مصر القديمه.