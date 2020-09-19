شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى»: تخفيضات جديدة فى أسعار التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، كاشفًا عن تخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، في عدد من المحافظات، من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية، للتيسير والتخفيف على المواطنين، والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وأعلن «شعراوى»، في تصريحات صحفية، أن المبالغ التي يتم تحصيلها ستعود إلى المواطنين مرة أخرى في صورة مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وقال إن جميع المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، وهناك عدد من المحافظات نسقت مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال الراغبين في التصالح بها، بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح.

وأشار إلى أن إجمالى طلبات التصالح بلغ مليونًا و180 ألف طلب، حتى أمس الأول، مطالبًا المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتجنب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق.

فيما واصلت الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في المحافظات استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، ففى القليوبية، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، أن إجمالى عدد الطلبات التي تم تسلمها 128 ألفا و560 طلب تصالح، كما تم تحصيل 711 مليونا و176 ألف جنيه. وفى سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى، إصدار المحافظة كتيبًا توضيحيًا بقرار تحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح، بكافة مناطق الاستخدام بالمحافظة، وتضمن الكتيب قيمة سعر المتر مقابل التصالح بعد التخفيض، كما تضمن تصنيف المناطق داخل المدينة أو القرية إلى 4 فئات «أ، ب، ج، د»، ووصف كل منطقة.

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