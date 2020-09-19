محافظ كفرالشيخ: تواصل استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجيه و88 مدرسة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت المواقع الخدميه والجهات الـ3 بمحافظة كفرالشيخ (المراكز التكنولوجية و88 مدرسه والخدمه الإلكترونيه عبر موقع محليات) إقبالا كبيرا من المواطنين اليوم الجمعه لتقديم طلبات التصالح وتسديد ال25% كجدية تصالح في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظه للراغبين في التصالح تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ وتخفيضات مابين 25% لـ40%. وتابع رؤساء الوحدات المحليه بالمراكز والمدن المراكز التطنلوجيه لمتابعة الخدمات المقدمه لراغبي التصالح وتقنين أوضاعهم تنفيذا لتكليفات المحافظ حيث خصص موظفين للرد على إستفسارات وتساؤلات المواطنين للتسهيل عليهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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