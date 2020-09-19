شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % مقدم وتقسيط على 5 سنوات.. نائبة تطالب بتخفيض رسوم التصالح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالبت النائبة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، وإعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.
وأضافت «البطران» في بيان لها، ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى خطوات مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.
وأوضحت انه الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، خاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة.
وطالبت بضرورة مد فترة التقسيط لتصبح 5 سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من 25% وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطنين.
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