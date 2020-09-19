شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بكفر الشيخ يطالب الدولة بسرعة التدخل لحماية مزارعي الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعيه العامه للإصلاح الزراعي بجمهورية مصر العربيه بتدخل الدوله لحماية مزارعي الأرز بصفته محصول إستراتيجي قبل إنهيار زراعته ورفض الفلاح زراعته بعد تدني أسعاره.

وقال لابد أن تشجع الدوله الفلاحين على زراعة الأرز وتفتح شركات المضارب خاصة شركة مضارب الارز بكفرالشيخ أبوابها لإستقبال مزارعي الأرز وإستلام المحصول بأسعار مقبوله ومرضيه منهم، ولابد أن تحدد الدوله سعر المحصول مسبقا ولاتجعل المزارعين فريسه سهله للتجار الجشعين، حيث يحصولون على المحصول من المزارعين بأسعار متدنيه جدا، ثم يدخلون في مناقصات وزارة التموين بأسعار مرتفعه بعد أن يحصلون عليه بتراب الفلوس حسب قوله من الفلاح المسكين.

وقال شراكي أن الماده 29من الدستور ألزمت الدوله أن تشتري المحاصيل الزراعيه الإستراتيجيه من الفلاحين بأسعار مناسبه تحقق هامش ربح معقول للمزارع، وهذا لم يحدث في محصول الأرز وتركوا المزارعين فريسه للتجار الجشعين، ورغم أن المحاصيل الزراعيه أمن قومي فلابد أن نشجع المزارعين المصريين على زيادة الإنتاج، وعلي الدوله أن تصدر قرارات فوريه تخفض تكلفة المدخلات التي تدخل الزراعه كالأسمده والكهرباء والسولار والضريبه المضافه، ولابد أن يكون هناك تدخل سريع قبل عزوف المزارعين عن زراعة الأرز وإنهيار زراعته.

واضاف أن محافظة كفرالشيخ تنتج ثلث إنتاج الجمهوريه من محصول الارز وبسبب تدني سعره وإنخفاض إنتاجيته أصيب مزارعيه بكارثه ويجب على الدوله سرعة التدخل لحماية مزارعي الارز.