شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس عشرات الركاب بموقف أكتوبر في الجيزة بسبب نقص السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد موقف ركاب مدينة 6 أكتوبر أسفل كوبرى فيصل بالجيزة تكدس عشرات الركاب مساء «الجمعة» في انتظار سيارات تقلهم إلى المدينة.

وقالت سيدة محمود ربة منزل أنها كانت في زيارة لأهلها بالسيدة زينب مصطحبة أولادها وعند عودتها فوجئت بنقص شديد في عدد السيارات ووقوف عشرات الركاب بموقف اكتوبر الكائن أسفل كوبرى فيصل في انتظار قدوم سيارات الأجرة خاصة من السيدات والأطفال .

وأشارت ام أحمد موظفة أنها تعانى الأمرين عند نزولها لزيارة حماتها في دار السلام خاصة يوم الجمعة والأجازات بسبب قلة أعداد السيارات في الموقف واندفاع الرجال والشباب نحوها عند قدوها لمحاولة الركوب مما يعرضها وبناتها للخطر مطالبة المسؤولين بإيجاد حل لهذه المشكلة وضرورة تخصيصى أفراد من الأمن والمرور لتنظيم عملية الركوب خاصة وأن الأزمة تزاد بشكل كبير أيام الأجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة وعند قدوم الدراسة وفي فصل الشتاء..

ولفت سعيد محمد إلى أن الأزمة تزاد في أيام العطلات الرسمية في ظل غياب التنظيم وفوضى السيارات مما يؤدى لتدافع الركاب وتعريضهم للخطر.

وارجع مسؤول بموقف السيارات طلب عدم ذكر اسمه إن نقص عدد السيارات يوم الجمعة والإجازات الرسمية بسبب قيام بعض السائقين بإيقاف العمل لحصولهم على راحة مما يتسبب في قلة عدد السيارات لأفتا إلى قيامه بإبلاغ السائقين بضرورة السماح للسيدات والأطفال بالركوب قبل الرجال، متهما كثير من الشباب بالٱندفاع نحو السيارات للركوب تاركين السيدات والأطفال واصفا ذلك بسوء الأدب ونقص في التربية .

Advertisements