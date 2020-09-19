شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 500 متطوع لتجارب «كورونا» السريرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة أن عدد المتطوعين الذين سجلوا لإجراء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح فيروس «كورونا» منذ فتح باب التسجيل، السبت الماضى، وصل إلى 500 متطوع حتى الآن، وهناك نحو 300 شخص بينهم ينطبق عليهم شروط الانضمام لهذه التجارب.

وحثت الوزارة المواطنين على التسجيل كمتطوعين فى التجارب السريرية التى تجريها الدولة، إذ تحتاج لى 6 آلاف متطوع بالدراسة، مع الاحتفاظ بسرية بيانات المتطوعين بالدراسة، لافتة أنه يمكن للمتطوع الانسحاب فى أى وقت يشاء خلال فترة الدراسة دون أى التزام عليه، بالإضافة إلى أن انسحابه لن يترتب عليه أى مشكلات فى استكمال المتابعة الصحية من الفرق الطبية المتخصصة.

وأضافت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاح «كورونا» قيد التجارب السريرية، لا تختلف كثيرًا عن الأعراض التى تحدث نتيجة بعض التفاعلات الشائعة فى الأدوية، وقد تكون الأعراض الجانبية المحتملة ألم متوسط وإحمرار وتصلب حركة فى موضع التطعيم، أو أعراض مثل حمى وصداع وإرهاق غثيان وقىء وإسهال وحساسية وألم بالعضلات وألم بالمفاصل وخمول ونوبات تشنجية، منوهة بأنه عادة ما تكون خفيفة وتزول من تلقاء نفسها، أما فى حالة الذين يعانون من أعراض من متوسطة إلى شديدة؛ فسيتم علاجهم تحت إشراف الطبيب المختص.

وأشارت الوزارة إلى أنه حال ظهور أى الأعراض يجب على المتطوع إبلاغ المسؤول الطبى خلال 24 ساعة من خلال الخط الساخن (15530).

وفى الإسكندرية، تجاوزت معدلات التعافى فى مستشفى العجمى المركزى لأول مرة حاجز الـ500 حالة، إلى جانب تسجيل 11 حالة جديدة، ليصبح إجمالى عدد المتعافين، 503 حالات حتى الآن.

وقال الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين للتعافى المنزلى إلى 158 حالة، بعد تحويل 10 حالات جديدة، فيما توقف عدد المحولين لفترة النقاهة عند 463 حالة، لافتًا إلى أن «العجمى المركزى» مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة، إذ يضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابتا وجهازين متحركين، إضافة إلى 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.

وفى المنوفية، ترأس الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، اجتماع مجلس أمناء المستشفيات - الذى بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الطاقم الطبى، الذين قدموا أرواحهم فى سبيل الواجب الوطنى.

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وعرض المجلس إنجازات المستشفيات خلال الفتره السابقة، والتى تتمثل فى إنشاء معمل pcr لعمل مسحات الفيروس، وتنفيذ أكثر من 20 ألف مسحة بحميات شبين الكوم، كما جرى عرض وإنشاء وحدات الشبكية والحول وتجميل الجفون والقناه الدمعية بـ«رمد شبين»، والحاجة إلى توفير تنك أكسجين بسعة 10000 ألف لتر، وإنشاء وحدة كلى خاصة بالأطفال، وجهاز تعقيم للرمد وميكرسكوب جراحى. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية فى سوهاج إجراء فحوصات «كورونا» لـ265 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، من خلال وحدة (PCR) الخاصة بعمل فحوصات الفيروس بالمستشفى المركزى بمدينة «أخميم»، وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير المستشفى، إن الوحدة أجرت فحص الحمض النووى بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التى تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، لافتًا إلى أنه تم إعلان تفاصيل إجراءات الفحص والمستندات المطلوبة من خلال صفحة المستشفى على «فيسبوك»، وجميع التحديثات والردود على استفسارات المواطنين، لتسهيل تلك الإجراءات، وتلافى أى أخطاء.