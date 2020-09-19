شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غداً السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً السبت وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً السبت.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 36 24 38 26 الاسكندرية 31 23 34 27 وادي النطرون 35 24 37 27 طنطا 34 24 37 27 شبين الكوم 35 24 37 27 دمنهور 33 24 35 27 بلطيم 31 24 34 27 مطروح 29 22 32 25 السلوم 30 24 33 27 سيوة 37 24 39 26 بورسعيد 31 25 35 28 دمياط 31 25 35 28 الزقازيق 35 24 37 26 المنصورة 34 23 36 25 الإسماعيلية 36 23 38 26 السويس 36 24 38 26 العريش 33 23 36 27 رفح 33 22 36 27 رأس سدر 36 26 39 28 نخل 36 21 38 24 نويبع 37 Advertisements 30 40 35 طابا 35 26 37 29 كاترين 34 21 36 23 الطور 38 27 39 31 شرم الشيخ 39 31 42 34 الغردقة 39 29 42 35 مرسى علم 37 28 40 32 الفيوم 37 24 38 26 بني سويف 37 24 38 25 المنيا 39 23 41 25 أسيوط 41 24 43 25 سوهاج 42 25 43 26 قنا 43 26 44 27 الأقصر 44 27 45 28 أسوان 45 29 46 28 ادفو 44 27 45 28 أبوسمبل 45 28 47 29 الوادي الجديد 44 26 46 25 شلاتين 40 26 44 30 أبورماد 39 27 43 29 حلايب 36 27 38 30 رأس حدربة 38 28 40 29