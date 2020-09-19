أخبار مصر

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غداً السبت

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غداً السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً السبت وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً السبت.

المدينة

المتوقعة

المحسوسة

-

عظمي

صغرى

عظمي

صغرى

القاهرة

36

24

38

26

الاسكندرية

31

23

34

27

وادي النطرون

35

24

37

27

طنطا

34

24

37

27

شبين الكوم

35

24

37

27

دمنهور

33

24

35

27

بلطيم

31

24

34

27

مطروح

29

22

32

25

السلوم

30

24

33

27

سيوة

37

24

39

26

بورسعيد

31

25

35

28

دمياط

31

25

35

28

الزقازيق

35

24

37

26

المنصورة

34

23

36

25

الإسماعيلية

36

23

38

26

السويس

36

24

38

26

العريش

33

23

36

27

رفح

33

22

36

27

رأس سدر

36

26

39

28

نخل

36

21

38

24

نويبع

37

Advertisements

30

40

35

طابا

35

26

37

29

كاترين

34

21

36

23

الطور

38

27

39

31

شرم الشيخ

39

31

42

34

الغردقة

39

29

42

35

مرسى علم

37

28

40

32

الفيوم

37

24

38

26

بني سويف

37

24

38

25

المنيا

39

23

41

25

أسيوط

41

24

43

25

سوهاج

42

25

43

26

قنا

43

26

44

27

الأقصر

44

27

45

28

أسوان

45

29

46

28

ادفو

44

27

45

28

أبوسمبل

45

28

47

29

الوادي الجديد

44

26

46

25

شلاتين

40

26

44

30

أبورماد

39

27

43

29

حلايب

36

27

38

30

رأس حدربة

38

28

40

29

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    101,641

  • تعافي

    87,158

  • وفيات

    5,715

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غداً السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا