شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة التكيف: المناخ يؤثر سلبًا على الركائز الأربع للأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم منتدى القاهرة للتغير المناخي في السادس عشر من سبتمبر2020 ، فعاليته التاسعة والستين عبر تطبيق زووم حول موضوع «الغذاء المستدام: الإكتفاء الغذائي والاستهلاك الواعي«.

«يعاني 820 مليون شخص من الجوع يوميًا في جميع أنحاء العالم «. بهذه الكلمات افتتح فيليب موباي رئيس القسم العالمى بالسفارة الألمانية بالقاهرة كلمته الإفتتاحية.

وأكدت أمنية حجازي، مديرة إدارة التكيف بالوحدة المركزية لتغيرالمناخ، والتي شاركت في افتتاح الفعالية نيابة عن وزارة البيئة في مصر ، أن «تغير المناخ يؤثر سلبًا على الركائز الأربع للأمن الغذائي: التوافر ، القدرة على الحصول على الغذاء،الاستفادة منه والاستقرار في الإنتاج «.

وبالتالي فإن التعامل معه بشكل مشترك هو أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتماشى مع اعتماد الحكومة لعام 2009 لاستراتيجية التنمية الزراعيةالمستدامة الرابعة.

وشرحت الدكتورة هالة بركات ، باحثة الغذاء والخبير البيئى ،مصطلح السيادة الغذائية أو الإكتفاء الغذائي على أنها القدرة على الحصول على الغذاء وتوافره. ومع ذلك ، وعلى عكس الأمن الغذائي،فإن السيادة أو الإكتفاء تعني أن وسائل الإنتاج محلية وتأخذ فيالاعتبار المعرفة والثقافة والظروف المناخية المحلية، وبالتالي ضمانعدم تكوين تبعيات خارجية وأن تتم إتاحة الغذاء لكافة الناس.

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