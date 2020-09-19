شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء فى ثانى أيام تلقى طلبات مرشحى «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحاكم الابتدائية فى المحافظات، أمس، تلقى طلبات راغبى الترشح لانتخابات النواب لليوم الثانى على التوالى، ففى القليوبية واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقى طلبات الترشح، وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح.

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة، كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقى الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

كانت المحكمة تلقت أمس الأول طلبات 60 مرشحا، من بينهم 16 مرشحًا لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

واستقبلت مستشفيات القليوبية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الفحص الطبى للمرشحين المحتملين لمجلس النواب، 259 مرشحا محتملا.

وفى الشرقية، واصلت لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية، عملها وسط استعدادات وإجراءات أمنية ووقائية مشددة.

كانت اللجنة استقبلت أمس الأول، طلبات 186 مرشحًا، وشهد المحيط الخارجى لمبنى المحكمة صباح أمس حالة من التزاحم للمرشحين المحتملين وذويهم.

وتعمل اللجنة وفق إجراءات تنظيمية واحترازية لعملية دخول وخروج المرشحين، مع وجود لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقى أوراق الترشح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.

وواصلت المنافذ الطبية المعتمدة استقبال المرشحين المحتملين، لإجراء الكشف الطبى عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وأفاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن إجراء الكشف الطبى يجرى على المرشحين وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم سحب العينات اللازمة ثم يتوجه المرشح إلى القومسيون الطبى التابع للمديرية لتوقيع الكشف الطبى النفسى لاستصدار بطاقة الإجازة الطبية، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن عدد المرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبى بلغ 332 مرشحا.

وفى المنوفية، تقدم 102 مرشح محتمل لمجلس النواب عن دوائر المراكز والمدن بمحافظة المنوفية، بأوراق ترشحهم، ونجح مرشحو حزبى مستقبل وطن والشعب الجمهورى فى الحصول على الترتيب الأول فى كافة الدوائر.

وأكد رئيس لجنة قبول أوراق المرشحين بالمنوفية، تقدم 19 مرشحًا فى دائرة شبين الكوم، و22 بقويسنا، و20 بتلا والشهداء، و13 بأشمون، و16 بالباجور، و12 فى دائرة منوف وسرس والسادات، وتواجد العشرات من مرشحى مجلس النواب ومؤيدوهم، فى محيط محكمة شبين الكوم الكلية، لتقديم أوراق ترشحهم.

وفى السويس، تقدم نحو 15 مرشحا بأوراق ترشحهم، أمس الأول، وشهدت محكمة السويس إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة، وداخل المبنى الرئيس بنطاق مقر لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، منعا لحدوث أية مشكلات تؤثر على سير عمل اللجنة.

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وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية، توقيع الكشف الطبى على 35 مرشحًا لمجلس النواب، باللجنة الطبية فى مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة، إنه تحدد مستشفى العريش العام لاستقبال المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء الكشف الطبى عليهم وفقا للإجراءات المتبعة.

وواصلت لجنة تلقى طلبات الترشح استقبال طلبات الراغبين، وتقدم 11 مرشحًا بأوراقهم، أبرزهم مرشحى مستقبل وطن عبدالعزيز مطر ونصر الله الأقرع، ومدحت رفاعى، مستقل، وفايق الخليلى، حزب حماة الوطن.

وفى بنى سيوف، ارتفع عدد مرشحى مجلس النواب بدوائر بنى سويف إلى 60 مرشحا محتملا، على المقاعد الفردية، فى اليوم الثانى من تلقى طلبات الترشيح على 8 مقاعد مخصصة للمحافظة بالدوائر الأربع.

وفى المنيا أعلن 102 مرشح محتمل، تقديم أوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب داخل 6 دوائر انتخابية بنظام الفردى، فيما واصلت لجنة تلقى الطلبات برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس المحكمة الابتدائية، استقبال المواطنين الراغبين فى خوض الانتخابات، وسط إجراءات وقائية من وباء كورونا، وكثفت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، من تواجدها أمام اللجان ومحيط مجمع المحاكم فى مدينة المنيا، لتأمين عمليات الترشح، واستيفاء المستندات.

وفى الأقصر، استقبلت المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبى على المرشحين، 115 مرشحا من المرشحين المحتملين لخوض غمار الانتخابات لمجلس النواب بالأقصر.