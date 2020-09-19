شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بحي العرب ببورسعيد لأمطار الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ حي العرب ببورسعيد استعداداته لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها في الشتاء المقبل ، و اتخذ عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب عدة احتياطات وتجهيزات من خلال رفع كفاءة وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق بالتنسيق مع العميد ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كما جري تركيب بالوعات للأمطار وتركيب أغطية بديلة للمفقودة و حملات مكثفة لتنظيف بالوعات الأمطار وتطهير غرف التفتيش وتسليك البالوعات وتطهير مواسير خطوط الصرف الصحي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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