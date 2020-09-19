شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الوحدات المحلية لاستقبال الراغبين فى التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية فى المحافظات استقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح. ففى القليوبية، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها 128 ألفا و560 طلب تصالح، كما تم تحصيل 711 مليونا و176 ألف جنيه.

وأشار إلى أن التخفيضات الجديدة جاءت للتسهيل على المواطنين ووقف أى تعديات جديدة وإحكام السيطرة على الرقعه الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم المدن لـ3 فئات، إلى جانب العاصمة بنها، أما الأولى «أ» فتضم مدن طوخ وقها وشبين القناطر والخانكة والخصوص، وتم تقسيمها كالآتى سكنى: بالنسبة للمبانى 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وبالنسبة للمبانى 6 أدوار فأول بما لا يزيد عن 20 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيها، وبالنسبة للمبانى أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيهًا، والتجارى أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيهًا، والإدارى بـ270 جنيهًا، وصناعى 135 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيهًا، وغيرها بـ675 جنيهًا.

وأوضح أن الفئة الثانية «ب» وتضم مدن كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، وتم تقسيمها إلى سكنى: بالنسبة للمبانى 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا أصبحت قيمة المتر 140 جنيهًا، وبالنسبة للمبانى 6 أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترا أصبحت قيمة المتر 160 جنيها، وبالنسبة للمبانى أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيها، وبالنسبة للتجارى أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيها والإدارى 360 جنيها، وصناعى 180 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها 900 جنيه.

وأشار إلى أن الفئة الثالثة «ج» تضم شبرا الخيمة وتم تقسيمها كالآتى، سكنى: بالنسبة للمبانى أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترا أصبحت قيمة المتر 175 جنيها، وبالنسبة للمبانى 6 أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترا أصبحت قيمة المتر 200 جنيه، وبالنسبة للمبانى أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيها، والتجارى أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإدارى 450 جنيها وصناعى 225 جنيها، ودور العبادة 50 جنيها وغيرها 1125 جنيها.

ولفت إلى أنه بالنسبة للعاصمة بنها، تم تقسيمها سكنى بالنسبة للمبانى 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترا أصبحت قيمة المتر 210 جنيهات، وبالنسبة للمبانى 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترًا أصبحت قيمة المتر 240 جنيهًا، وبالنسبة للمبانى أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيها، والتجارى أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيها، والإدارى 540 جنيها، وصناعى 270 جنيها، ودور العبادة 50 جنيهًا وغيرها 1350 جنيها.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى، إصدار المحافظة كتيبًا توضيحيًا بقرار تحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح، بكافة مناطق الاستخدام بالمحافظة، وتضمن الكتيب قيمة سعر المتر مقابل التصالح بعد التخفيض، كما تضمن تصنيف المناطق داخل المدينة أو القرية إلى 4 فئات «أ، ب، ج، د»، ووصف كل منطقة، ومن المقرر توزيع الكتيب على جميع الوحدات المحلية بمراكز، ومدن، وأحياء المحافظة.

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