شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التطعيمات بالمصل واللقاح يوضح أهمية تطعيم الأنفلونزا وسعره فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى المحمدى، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن لقاح الأنفلونزا هذا العام له أهمية خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، لأنهما فيروسان يصيبان الجهاز التنفسى، مشيرا إلى أن الفيروسات المسببة لنزلات البرد تزيد في فصل الشتاء، وهناك تداخل بين الأعراض التى تظهر مع الأنفلونزا لأن نفس الأعراض التي تظهر على مصاب فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لقاح الأنفلونزا الموسمية موجود في كل مراكز المصل واللقاح، ووفرنا كمية كبيرة للغاية منه، والحمد لله اللقاح المتوفر الذى يشمل 4 سلالات من فيروس الأنفلونزا، وهم أهم السلالات وأكثرها انتشارها وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأن هذا اللقاح موسمى سنوى يتجدد كل عام عن الآخر ويختلف عما سبقه من لقاحات، لأنه لابد أن يواكب التغيرات التى تطرأ على الفيروس".

وقال: "يبدأ التطعيم من 3 سنوات ويقى من شر الإصابة والسلالات الخاصة بفيروس الأنفلونزا، ومعدلات انتشار الأنفلونزا تزيد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، ومتوقع أن يكون ظهور سلالات الأنفلونزا واللقاح الرباعي مسعر جبريا 170 جنيها".