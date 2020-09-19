شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح وفتح الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء التى تم اتخاذها خلال اجتماع الأخير للجنة العليا لادارة أزمة كورونا، ومنها استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على الحاصلة على السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرارعلى الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فرد .

وتضمنت القرارات الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك فى الأماكن المفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية و استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودةفتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ، وتزاد نسبة الإشغال التى تلتزم بها دور السينما والمسارح بـ 50% من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ، صرح بأن اللجنة اتخذت حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.