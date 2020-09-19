شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تطوير الطريق الدائرى.. رحلة التخفيف عن شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار قيام وزارة النقل بتنفيذ عدد من المشروعات القومية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية، تقوم "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى" بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى ليستوعب الكثافات المرورية وسهولة الحركة والتنقل حول القاهرة الكبرى ليكون قطاع الطريق 60 م بعدد 7 حارات مرورية لكل اتجاه.

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وتم رصد تكلفة استثمارية لمشروع تطوير الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 106كم، قيمتها 8 مليارات جنيه، لافتا إلى أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، بنسبة تنفيذ 20%، والمسافة من نفق سعد الشاذلي إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطول 24 كم، بنسبة إنجاز 30%، وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الواحات بطول 8 كم، منوها إلى أنه سبق أن تم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلي بطول 28.5 كم.