شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف جهود الدولة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات المهندس أكرم سامى، إن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار يتم العمل على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف، خلال مداخلى هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "إننا نسعي للوصول للمريض بكافة الطرق من أجل الاستفادة من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار"، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى بالخط الساخن تتعلق باستفسارات حول طرق صدور القرار للاستفادة من المبادرة. وأكد معاون وزير الصحة أن 85% من جراحات "قوائم الانتظار" تجرى خلال 3 أسابيع من إصدار القرار، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة 500 ألف إجراء بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تقترب من 5 مليارات جنيه. وأشار إلى الصحة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار عبر الخط الساخن 15300.

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