شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف جهود الدولة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر
وأكد معاون وزير الصحة أن 85% من جراحات "قوائم الانتظار" تجرى خلال 3 أسابيع من إصدار القرار، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة 500 ألف إجراء بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تقترب من 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى الصحة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار عبر الخط الساخن 15300.
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