شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: سفينتنا ناجية لأن من بداخلها يعرفون حق الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن حب الوطن سمة مغروسة لدى الإنسان يولد بها ويستمر بها مدى الحياة، موضحاً أنه رغم ما تعرض له الرسول – صلى الله عليه وسلم – من إيذاء إلا أنه عشق وطنه. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه بعد الهجرة اشتكى أبو بكر واشتكى بلال فدعا الرسول الكريم ربه اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، مؤكداً أن حب الوطن فطرة لا تكون إلا للأسوياء.

وأكد مفتى الديار المصرية، أننا نحتاج إلى روح التعاون والتكاتف ولا نسمع لأى شائعة تخل بأمن المجتمع وتحدث قلاقل ونحتاج إلى وحدة الصف، لافتاً إلى أن التحديات الخارجية لا أثر لها، ولا قيمة لها أمام صمود أهل السفينة في الداخل.

وأوضح أنه في حديث السفينة، يمثل الرسول – صلى الله عليه وسلم - المجتمع بأناس يعيشون في سفينة واحدة، بعضهم يعيشون في أعلاها والبعض في أسفلها، ومن يعيشون أسفل السفينة يريدون أن ينعموا بالماء ويشربوا ويغتسلوا، ولكن كلما أرادوا الماء لا بد أن يمروا على من فوقهم، وفى هذه الحالة قالوا لماذا نذهب للأعلى ولماذا لا نخرق السفينة، ولو أننا كأهل سفنية هذه التحديات، والتي تمثل نموذج المشكلات الواقعة في إحداث فرقة وفتنة في المجتمع، وإذا لم نأخذ على أيدى هؤلاء وتركناهم يعبثون السفينة تغرق، وتابع: "سفينتنا ناجية إن شاء الله لأن من بداخلها يعرفون حق الوطن".