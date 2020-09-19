شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يؤكد فاعلية بعض أدوية الأنفلونزا فى مواجهة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الأنفلونزا من عائلتين من الفيروسات مختلفتين تماما، رغم التشابه الكبير في الأعراض الخاصة بكل فيروس منهما، مشيرا إلى أن تشابه الأعراض قد يجعل الشخص المصاب بفيروس كورونا يأتي متأخرا لتلقي العلاج، وبعضهم تتدهور حالته ويصل الفيروس إلى الرئتين، فتصنف حالته بعد كل تلك الفترة بحالة شديدة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "بعض الأدوية كانت مصنوعة في الأساس للأنفلونزا، ولكن بعد إجراء دراسات عليها، أثبتت فاعليتها للتغلب على فيروس كورونا، ونفكر في وضعها في بروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا، وهناك استعداد كبير لاستقبال موسم الشتاء".

وقال: "مين من ولادنا مش بياكل وجبات سريعة؟ لازم تحصل تغذية جيدة ولابد من التهوية، ومناخدش أي أدوية عشان نتعالج من أعراض ممكن يكون المسبب فيها مرض مختلف، لازم نبذل مجهودا أكبر لتحسين الثقافة والوعي لتحسين الجهاز المناعي، وهي من العوامل الرئيسية لتقوية المناعة".

وأضاف: "بعض الناس بتقول أنها جالها الفيروس، وتاخد الدواء وتقول أنا خفيت، وتتعب بعد 3 شهور، وكل ده من غير ما تعمل مسحة أو تحاليل أو أشعة، والمناعة المكتسبة ضد كورونا قد تستمر لمدة 3 أشهر، ولابد أن يكون هناك تخصص وألا يحصل الشخص على الدواء من أي شخص بشكل عشوائي لأن ذلك قد يؤدي إلى نتيجة عكسية على المريض".