شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شاب في جولة تثقيفية بالمتحف الآتوني بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة تثقيفية شبابية، اصطحب الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة المنيا، في زيارة تثقيفية للمتحف الآتونى شرق النيل بمدينة المنيا.

وترأس الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جلسة حوارية بقاعة المجلس القومى للمرأة، واستمع إلى طموحات وأهداف الشباب، وقرر تخصيص يوم رياضى للجميع لركوب الدراجات.

وشارك مركز شباب مدينة المنيا الإلكترونى، بعشرات الشباب من أعضاء المركز، تحت إشراف مندى محمد عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، والمدير التنفيذى للمركز، محمد فولى توفيق.

ويعد المتحف الآتونى بالمنيا ثالث أكبر المتاحف في مصر وأكبر متاحف الصعيد، وتعود فكرة إنشائه إلى عام 1979 كتوثيق لتاريخ الفراعنة في المنيا وقصة مدينة «أخت تون» المعروفة بتل العمارنة، وقصة الملك إخناتون مع الملكة نفرتيتى وفكرة توحيد الآلهة بهذه المدينة التي عاش فيها إخناتون نحو 17 عاما.