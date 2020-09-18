شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان رئيسا للجنة الشئون الأفريقية لبرلمان طلائع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان طلائع مصر بوزارة الشباب والرياضة عن فوز المرشحة آية جمال حسين برئاسة لجنة الشؤن الإفريقية والتي تشغل منصب رئيس برلمان الطلائع بمحافظة اسوان من أعضاء مركز شباب الصداقة الجديدة التابع لإدارة شباب اسوان، كما حصل كلا من يوسف زكريا جمال على منصب وكيل لجنة الشباب والرياضه لبرلمان طلائع مصر والذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة لبرلمان اسوان من أعضاء مركز شباب توماس وعافية بادارة نصر النوبة وحصل الطليع محمد علاء عبدالله، على منصب وكيل لجنة الزراعه والري والأمن الغذائي والثروه الحيوانيه ببرلمان طلائع مصر ويشغل منصب رئيس لجنة الزراعة لبرلمان طلائع اسوان ومن أعضاء مركز شباب سلوا بحري إدارة شباب كوم امبو .

يأتي ذلك عقب انتهاء العملية الانتخابية لاختيار هيئة مكتب واللجان النوعية لبرلمان الطلائع على مستوي الجمهورية إلكترونيا، والذي تنظمه الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجاري، بمسرح المدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية، بمشاركة351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية، أعضاء النموذج الثاني للدولة المصرية والسلطة التنفيذية مجلس الوزراء، وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

انتخابات برلمان طلائع مصر

انتخابات برلمان طلائع مصر