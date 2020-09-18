شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة من السادسة مساء اليوم وحتى التاسعة صباح غد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام– إسكان الشباب– إسكان الضباط– كفر غطاطي– منشأة البكاري– كوم بكار– كفرة نصار– عزبة جبريل– الكوم الأخضر– فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية). واشارت المحافظة أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك نظرًا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الانتهاء من الاعمال بالمواعيد المحددة وسرعه انجازها كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعه الدورية للاعمال وازاله أي معوقات. وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة واكدت ان شركة مياه الشرب سوف تقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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