شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشهد تدشين مبادرة السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتدشين مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي .

وأاوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن بدء فعاليات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي يتم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية والعيادات المتنقلة ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 وحتي 31/12/2020.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما، بالإضافة إلى المواطنين في الفئه العمريه من ١٨ إلى ٤٠ سنه والمسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحه بإرتفاع في نسبة السكر بالدم أو إرتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية

وأضاف وكيل وزارة الصحة ان الخدمات المقدمة في المبادرة هي الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، بالإضافة إلى التوعية الصحية للمواطنين.

واوضح مرعي أن هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة لجميع مدن المحافظة حيث ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءا.

وفي ذات السياق شدد محافظ البحر الأحمر على جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

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