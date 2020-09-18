شكرا لقرائتكم خبر عن السيطره على حريق مخلفات زراعية للحد من السحابة السوداء بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكتت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخلفات زراعية. وعلى الفور تم الدفع بسيارت اطفاء وتم اخماد النيران واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ بنشوب حريق في مخلفات زراعة بنطاق الوحدة المحلية بمشتهر. وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء الحريق بالوحدة المحلية بمشتهر وتبين اندلاع حريق بمخلفات زراعية بناحية عزبة سعد بك بجوار طريق شبرا بنها الحر وتم اطفائها والتعامل معها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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