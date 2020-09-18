شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم: المعلمون سيحصلون على 75% من إجمالي دخل دروس التقوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور، طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الطالب الفترة المقبلة لن يكون بحاجة إلى الذهاب للدروس الخصوصية، موضحًا أن الُمعلمون سيحصلون على 75 % من اجمالى دخل دروس التقوية التي ستنظمها الوزارة.

وأوضح «شوقى»، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى «أحمد سالم»، في برنامج «المصرى أفندى»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الوزارة تُتيح كافة البدائل أمام الطالب حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية، قائلا:«احنا عملنا حاجة منطقية للطالب تكون بديل مجانى للدروس الخصوصية، وهى الخدمة التعليمية المطلوبة.. قمنا باتحاتها لهم من افلام على قننوات تعليمية تُغني الطالب عن أي شىء اخر».

وتابع «شوقى»: «بجانب القنوات التعليمية، المدرسة تعمل ثلاث وأربعة أيام أمام الطالب، هناك مكتبات فيديو بمستوى مرتفع.. وكتب تفاعلية ومكتبة رقمية ومنصة ادمودو ومنصة اسال المعلم وبث مباشر من الوزارة ..اذن الطالب لو عايز يفهم.. فالوزارة موفرة له بدائل كثير مجانا».

وأشار «شوقى»، إلى قيام الوزارة بعمل مجموعات تقوية داخل المدرسة، تكون تحت رقابة الوزارة، ضلاً عن اختيار المعلمين، لافتًا إلى أن أي عائد سيأتى من تلك المجموعات، سيتم توزيعها على المُعلم وتساهم في تصليح المدرسة«.

وأكد «شوقى»، أن المُعلم سيستطيع زيادة دخله بطرق مشروعة، قائلا:«السادة المعلمين هيشاركوا معنا في جميع المشروعات التي ستقدمها الوزراة للطلاب، وهذا سيكون مقابل مادى محترم».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن سيكون للمعلم دور ونصيب من أي دخل مادى، إلى جانب أن مجموعات التقوية سيكون ليهم فيها نصيب الاسد حتى يستطيع المعلم أن يُزود دخله بطرق قانونية، مستنكرًا اصرار أولياء الأمور على ارسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، قائلا:«مفيش أي مبرر للاسرة انها تستمر في ارسال ابنائها إلى هذه المافيا ومراكز الدروس الخصوصية، قمنا باغرق مراكز الدروس الخصوصية، لنجد اولياء الامور يأتون بالمدرس إلى البيت».

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وناشد «شوقى» أولياء الأمور إلى رفض ذهاب أبنائهم للدروس الخصوصية قائلا:«احنا بنقول لاولياء الامور من فضلكم متبعتوش اولادكم ياخدوا دروس خصوصية احنا موفرين بديل مجانا».