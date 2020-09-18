شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تتفقد عددًا من المشروعات الزراعية الممولة بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتفقد عدد من المشروعات، في مجال الزراعة والتنمية الريفية، بمشاركة وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبرنامج الأغذية العالمي، ومحافظة الأقصر.

واستهلت المشاط،، زيارتها للاقصر بتفقد محطة التعبئة والتغليف والمركز التدريبي لدعم صغار المزارعين بالمحافظة. كما تفقدت وزير التعاون الدولى، المركز التدريبي للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية «هيا»، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، حيث تم إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأوضحت، أن المحطتين ساهمتا في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية «هيا» و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالدور التنموى الذي تقوم الجمعيات جنباً إلى جنب مع الحكومة التي تساهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعى وتوفير فرص عمل للشباب، كما أثنى على التقنيات الحديثة التي تستخدم في تعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية التي تصدر لخارج مصر.