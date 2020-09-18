شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع محور المنصورية لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الكوبري العلوي الذي يتم تنفيذه بتقاطع محور المنصورية مع شارع الأهرام، فإنه سيتم تركيب الكمرات الحديدية الخاصة بالكوبري على تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية والتي يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 م.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع محور المنصورية في الاتجاه القادم من ميدان النصر لمدة يومين على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى السبت الموافق 19 /9 / 2020 ابتداءً من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 11 مساءً، وتكون المرحلة الثانية الثلاثاء الموافق 22 /9 / 2020 ابتداءً من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 11 مساءً.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال واتخاذ ما يلزم وإزالة أي معوقات.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجري تحويلة مرورية بمحيط الأعمال للتسهيل على قائدي المركبات، وهي القادم من ميدان النصر ويرغب في استكمال السير اتجاه شارع الأهرام يسلك محور المنصورية يمينا (مسطح الكوبري) اتجاه مناطق أبوالهول ثم يسارا من أسفل كوبري تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمال الخرسانية للكوبرى (بعد رفع كفاءتها) ثم يسارًا بمحور المنصورية ثم يمينًا مرة أخرى اتجاه شارع الأهرام.

والقادم من ميدان النصر ويرغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي يسلك محور المنصورية يسارًا (مسطح الكوبري) ثم يمينًا أسفل كوبري تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمدة الخرسانية للكوبري (بعد رفع كفاءتها ) ثم يسارًا مرة أخرى اتجاه محور المنصورية اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي وكرداسة.

ولفت إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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