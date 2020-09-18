شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لأهالي الغردقة والبحر الأحمر: خصم ٢٠ ٪ على السجاد المنزلي و١٠٪ على الأثاث لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال تفقده اليوم الجمعة أعمال المرحلة الثانية من أعمال مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعمل خصم (٢٠ ٪) على السجاد المنزلي و(١٠ ٪) على الأثاث المنزلي بمعارض مدينة الحرفيين بالغردقة لمدة شهر بمناسبة احتفالات أكتوبر، وافتتاح المرحلة الأولى بالمدينة وتم التنفيذ على الفور .

كما شدد وزير الأوقاف على العاملين بهيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بضرورة مضاعفة الجهد لافتتاح الجزء الأول من المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بواقع نحو ثلاثمائة ورشة ووحدة حرفية وإدارية في العيد القومي للمحافظة.

وتفقد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية التي تتم مدينة الحرفيين على الطريق الدائري الأوسط لمدينة الغردقة .

ومن جانبه أوضح وزير الاوقاف أن مدينة الحرفيين تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشائها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية، للحفاظ على الغردقة من تلوث البيئة؛ وذلك عقب إعلان المحافظة عن إخلاء جميع الانشطة الصناعية ونقلها إلى خارج مدينة الغردقة.

وأكد حنفي خلال جولته التفقدية داخل مدينة الحرفيين أن إقامة هذه المدينة جاء بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش بإعتبارها مدينة صديقة للبيئة، حيث يتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلى أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائري الأوسط .

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه لم يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى بالرغم من إرسال نسخة من الكشوفات الخاصة بالمرشحين لمجلس مدينة الغردقة وهيئة الأوقاف والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بسبب عدم مقدرة أصحاب الورش على دفع تكلفتها، موضحاً في ذلك الصدد أنه يسعي دائما للوقوف بجانب أهالي المحافظة ويقدم لهم الدعم بقدر المستطاع في شتي المجالات؛ لذلك قام بالتواصل مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وتدخل لدي البنك المصري للصادرات لتمويل مدينة الحرفيين بالكامل ١٠٠% بفائدة متناقصة بلغت ٥%.

وأضاف حنفي أن مدينة الحرفيين تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، ومن المقرر نقل جميع الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين، التي تقام بها أول مدينة صناعية، وهي محلات تجارية بديلة للورش .

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه؛ وتضمنت عدد ١٦ كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد عدد ١٦ محل تجاري «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة .

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وعلي هامش هذه الزيارة قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتفقد مسجد الدهار الكبير وسوق الخضار والفاكهة الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي للإعمال الإنشائية التي تتم بها حتي يتم افتتاح بعض منها خلال العيد القومي القادم للمحافظة