شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمركز ومدن الخانكة وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقليوب بينما سجلت 6 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي العبور والقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقها وكفر شكر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة عند 9360 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الجمعة وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 7340 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2475 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1040 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.