شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ مرشحين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب بالشرقية خلال اليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في محافظة الشرقية ،بمقرها الدائم بمحكمة الزقازيق الإبتدائية برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفى، خلال اليوم الثاني ٦ طلبات من المرشحين، وسط استعدادات وإجراءات أمنية ووقائية مشددة.



وكانت اللجنة قد استقبلت أمس الخميس خلال اليوم الأول لتلقى طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لمجلس النواب بدوائر المحافظة الثمانية للمقاعد الفردية 186 مرشحًا، ليصل إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم ١٩٢ مرشحا على مدار اليومين.



وتعمل اللجنة وفق إجراءات تنظيمية واحترازية لعملية دخول وخروج المرشحين، مع وجود لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول .

وواصلت المنافذ الطبية المعتمدة بمحافظة الشرقية استقبال المرشحين المحتملين، لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وأفاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بان إجراء الكشف الطبي يجرى على المرشحين وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم سحب العينات اللازمة ثم يتوجه المرشح إلى القومسيون الطبي التابع للمديرية لتوقيع الكشف الطبي النفسي لاستصدار بطاقة الإجازة الطبية، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن، لافتا إلى أن عدد المرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي حتى الآن بلغ ٣٣٨ مرشحا.