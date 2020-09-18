شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب العربات الجديدة يطلبون من الوزير تركيب شيش لحمايتهم من الشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه مواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك انتقادات للعربات الروسي الجديدة الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية بسبب عدم «شيش» على الشباك لمنع أشعة الشمس. وقامو بنشر صور الشمس تملأ العربة الفارغة من الركاب. وطالبوا الفريق كامل الوزير بالتدخل وإلزام الشركة المصنعة بتركيب شيش لحمايتهم من الشمس. حيث قال احمد عبدالوهاب فعلا ركبته مرة لاسكندرية«الجنب اللى ناحية الشمس بيبقى حاجة صعبة جدانتمنى يحلوا المشكلة دى»

اما محمد العزبي فقال «الروس معندهمش شمس» وقال فاقد الوعي «يعنى ربنا قدركم وجبتوا حاجة نظيفة مش قادرين تتكلموا ع الشيش يركب ف الشباك لحماية الركاب من

الشمس بتاكل في الركاب اكل بتحمصهم تانى شى فين التهوية والمرواح العربة بتكون نار ومفهاش ريحة تهوية ولا مرواح نهائى وشكرا. وقال همس همس «التهوية الديناميكية عبارة عن فتحات في العربة لما القطار بيمشى بدخل هواء من الفتحات الموجودة داخل العربة ولو الجو حر هيدخل هواء سخن لو برد هتدخل هواء بارد وكانت موجودة في العربات المميزة بتاع سيماف منذ عام 2004.

مصدر يالسكة الحديد قال ل المصرى اليوم ان السكة الحديد ان صفقة ال ١٣٠٠ عربة روسي تنقسم إلى ٥٠٠ عربة ذات تهوية ديناميكية درجة ثالثة، و٥٠٠ درجة ثانية مكيفة، و١٨٠ درجة ثانية فاخرة و٩٠ درجة اولي و٣٠ عربة باور.

وأضاف انه سيتم مراعاة الشيش في العربات ال٥٠٠ الدرجة الثانية مكيفة.

ورفض المصدر التعليق بأن العقد ينص على وجود شيش الشباك في كل العربات ال١٣٠٠. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ركاب العربات الجديدة يطلبون من الوزير تركيب شيش لحمايتهم من الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.