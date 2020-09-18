شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاتصالات» تتقدم بطلب لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة ترددية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
ويأتي ذلك في إطار سعى الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.
وأكدت الشركة أنها تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر «المصرية للاتصالات» تتقدم بطلب لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة ترددية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.