شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة الأقصر بدءا من اليوم الجمعة ١٨ سبتمبر حتى نهاية ديسمبر لسنة ٢٠٢٠، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المبادرات الرئاسية لـ(١٠٠ مليون صحة)، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) و(الاعتلال الكلوي)، وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض، كما تستهدف المبادرة الفئات العمرية فوق ٤٠ عامًا وجميع المواطنين من عمر ١٨ إلى ٤٠ عامًا، والذين سبق تسجيلهم بقاعدة بيانات (١٠٠ مليون صحة) السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.

ومن خلال المبادرة يتم:

الكشف المبكر للسكر والضغط- الكشف المبكر للاعتلال الكلوي- تحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة- صرف العلاج بشكل دوري- التوعية الصحية لجميع المواطنين.

وقامت مديرية الصحة بالأقصر بتجهيز ما يقرب من ٥٩ نقطة وفريق طبي على جميع أنحاء المحافظة، منها ٦ نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا، ومن ٣ عصرًا حتى ٩ مساءً طوال أيام الأسبوع.

كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

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