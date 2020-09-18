شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة الأقصر بدءا من اليوم الجمعة ١٨ سبتمبر حتى نهاية ديسمبر لسنة ٢٠٢٠، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المبادرات الرئاسية لـ(١٠٠ مليون صحة)، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) و(الاعتلال الكلوي)، وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض، كما تستهدف المبادرة الفئات العمرية فوق ٤٠ عامًا وجميع المواطنين من عمر ١٨ إلى ٤٠ عامًا، والذين سبق تسجيلهم بقاعدة بيانات (١٠٠ مليون صحة) السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.
ومن خلال المبادرة يتم:
الكشف المبكر للسكر والضغط- الكشف المبكر للاعتلال الكلوي- تحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة- صرف العلاج بشكل دوري- التوعية الصحية لجميع المواطنين.
وقامت مديرية الصحة بالأقصر بتجهيز ما يقرب من ٥٩ نقطة وفريق طبي على جميع أنحاء المحافظة، منها ٦ نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا، ومن ٣ عصرًا حتى ٩ مساءً طوال أيام الأسبوع.
كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.
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