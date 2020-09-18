محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أصدر أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا منذ قليل أكدوا خلاله أنهم في انعقاد دائم، وأن اجتماع الغد سينعقد في موعده الساعة ٤ عصرا.
وأكد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، على الإخوة الوفديين الذين انتخبوا الهيئة العليا للحزب كممثلين لإرادتهم أنهم لن يحيدوا عن دورهم، ولن ينحازوا إلا لصالح الوفد ولإرادة الوفديين.
وأكدوا أن البيان الصادر عن المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس حزب الوفد، اليوم، بإلغاء اجتماع الغد صدر بدون علم الهيئة العليا كسائر بيانات الأيام القليلة الماضية، معلنين عدم موافقتهم عليه.
وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا قبل البيان الصادر عن الهيئة العليا بدقائق، بإلغاء اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده غدًا السبت، ودعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر لانتخاب رئيس للحزب طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة.
اقرأ أيضا:
أبوشقة يدعو الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على مقعد رئيس الحزب.. 4 ديسمبر
كانت هذه تفاصيل خبر أبوشقة أصدر بيانا دون علم الهيئة.. عليا الوفد: اجتماع الغد قائم ولا صحة لإلغاؤه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.