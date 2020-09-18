محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، الجمعة، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5,8 على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال شعر به سكان محافظات " اسكندرية ـ مطروح ـ الغربية ـ الدقهلية ـ دمياط ـ البحيرة "، والسواحل الشمالية.
وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر شعر بها سكان 6 محافظات.. تفاصيل حدوث هزة أرضية بقوة 5,8 ريختر بجزيرة كريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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