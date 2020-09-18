مباحث التموين تضبط 13 منشأة مخالفة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، من ضبط 83 قضية متنوعة، أبرزها 13 منشأة بدون ترخيص، 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و11 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن و8 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشملت الجهود ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و12 مخالفة بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، و15 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.