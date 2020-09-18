مرور الجيزة: غلق طريق الواحات جزئيا لمدة 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، عن غلق جزئي لطريق الواحات قبل تقاطعة مع طريق الفيوم لمدة 7 أيام؛ لتنفيذ أعمال تحويل خط المياه الرئيسي.

يأتي الغلق في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.

وسيتم استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 مترا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم ابتداء من الساعة 12 صباح غد السبت وحتى الساعة 11 مساء يوم الجمع القادم دون تعطيل الحركة المرورية.

ونشرت الإدارة اللوحات الإرشادية والمرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، ونشر الخدمات المرورية بمساعدة قائدي المركبات وتفادي حدوث تكدسات.