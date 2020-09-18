مصر | مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 83 قضية تنوعت ما بين ضبط 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن اسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 12 بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، 15 بيع سجاير بأزيد من السعر.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.