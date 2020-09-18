مصر | غلق كلي لشارع الهرم بالجيزة لمدة يومين.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق كلي لشارع الهرم بالجيزة لمدة يومين.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الكوبري العلوي الذي يتم تنفيذه بتقاطع محور المنصورية مع شارع الأهرام فإنه سوف يتم تركيب الكمرات الحديدية الخاصة بالكوبري على تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية والتي يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 م.

وأضافت الإدارة أنه سوف يتم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع محور المنصورية في الاتجاه القادم من ميدان النصر لمده يومين على مرحلتين حيث تبدء المرحله الأولى من غد السبت الموافق 19 9 2020 ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه 11 مساءا وتكون المرحله الثانيه يوم الثلاثاء الموافق 22 9 2020 ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه 11 مساءا.

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزه رئيس حي الهرم بالمتابعه الدوريه للأعمال واتخاذ ما يلزم وإزالة اى معوقات.

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ونوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها ستجرى تحويلة مرورية بمحيط الأعمال للتسهيل على قائدى المركبات وهي القادم من ميدان النصر ويرغب في استكمال السير اتجاه شارع الأهرام يسلك محور المنصوريه يمينا ( مسطح الكوبري ) اتجاه مناطق ابو الهول ثم يسارا من اسفل كوبري تقاطع شارع الاهرام مع محور المنصوريه من خلال الباكيه الاولى التي تتخلل الاعمال الخرسانيه للكوبرى ( بعد رفع كفاءتها ) ثم يسارا بمحور المنصوريه ثم يمينًا مره اخرى اتجاه شارع الاهرام.

والقادم ميدان النصر ويرغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهره اسكندريه الصحراوي يسلك محور المنصوريه يسارا ( مسطح الكوبري ) ثم يمينًا اسفل كوبري تقاطع شارع الاهرام مع محور المنصوريه من خلال الباكيه الاولى التي تتخلل الاعمده الخرسانيه للكوبري (بعد رفع كفاءتها ) ثم يسارًا مره اخرى اتجاه محور المنصوريه اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهره اسكندريه الصحراوي وكرداسه.

وأوضحت الإدارة أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيريه المروريه اللازمه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركة المرورية.