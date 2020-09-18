شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مناطق في الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن 4 مناطق شرق المدينة، بدءًا من الساعة العاشرة صباح الغد ولحين انتهاء أعمال الإصلاح بخط ١٥٠٠ ملي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، مساء اليوم، أنه سيجري قطع وضعف المياه عن مناطق «المندرة قبلي، المعمورة، أبوقير، الكليات والمعاهد».

وأرجعت الشركة أسباب قطع المياه عن المناطق المشار إليها إلى بدء أعمال الصيانة الطارئة بخط 1500 مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة عزبة البحر.

وناشدت الشركة المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة أو الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.