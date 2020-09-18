شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لمجلس النواب بقنا ممن وقعوا الكشف الطبي إلى 194 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بقنا أن إجمالي المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالمحافظة ممن وقعوا الكشف الطبي حتى الآن، وصل إلى 194 شخصًا.

ومن جانبه، أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الكومسيون الطبى ومستشفيات نجع حمادى وقوص مستمرة في استقبال المرشحين المحتملين لتوقيع الكشف الطبى حتى يوم 26 سبتمبر الجاري، وفقًا لتعليمات الوزارة.

وأكد أن الكشف يتم وفقًا للتعليمات ووسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الصحة بقنا تواصل توقيع الكشف على المرشحين المحتملين - صورة أرشيفية