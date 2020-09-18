وكيل الأوقاف يؤكد لتليفزيون الخليج 365 عودة صلاة الجنازة الأسبوع الجارى بشروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، فى مداخلة مع "تليفزيون الخليج 365"، أن قيام الوزارة بافتتاح 71 مسجدا، ليس أمرا جديدا أو مستحدثا وإنما دائما لدينا افتتاحات مساجد على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال: "خلال الأسبوع الحالي ستعود صلاة الجنازة للمساجد، وفقا للتعليمات التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بحيث يكون المسجد له ساحة أو صحن، وتتم الصلاة في غير أوقات الصلوات التي بها تكدس وزحام مراعاة للتباعد والإجراءات الاحترازية، وبالتالي يستطيع أهل المتوفى التواجد بالمساجد في غير أوقات صلوات الجماعة ليتمكنوا من أداء صلاة الجنازة".
وأضاف "تم ضخ ما يقرب من 6 مليارات جنيه من موازنة الوزارة من أجل بناء مساجد جديدة وإعادة تطوير مساجد قديمة". وأوضح أن تلك الافتتاحات ليست داخل مصر فقط وإنما خارجها أيضا، لافتا لافتتاح مسجد بتنزانيا منذ أيام قليلة.
ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن مدة الخطبة المحدد بعشرة دقائق فقط يعود لتعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا، ونرى أن تلك المدة كافية مراعاة للتواجد داخل مكان مغلق، وبالفعل لم نرصد أي مخالفات من جانب الأئمة، ونتابع دائما هذا الأمر. كما وجه الشكر لرواد المساجد الذين التزموا بكافة إجراءات التباعد داخل المساجد.
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