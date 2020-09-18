شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط بقوات حرس الحدود المصرية: الرصاصة التى ستصيبك لن تسمع صوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العميد أشرف عبد العزيز، أحد ضباط قوات حرس الحدود، أن الشجاعة تملأ قلوب رجال حرس الحدود، ولايخافون، وواثقين فى الله، وكل فرد فى المأمورية على قدر كبير من التدريب، جاء ذلك خلال لقاءه فى برنامج مصر تستطيع على قناة دى أم سى، وفى مقولة للعميد أشرف عبد العزيز، حول طبيعة عمل قوات حرس الحدود، أكد أنهم يعملون فى مجال مفتوح، قائلا:" نفترش الارض وغطانا السما".

وأضاف العميد أشرف عبد العزيز، أنه فى أحد عمليات المطاردة، أصيب عنصر مهرب، وتم مساعدته ونقله للمستشفى، وتم استكمال عملية المطاردة لمسافة تزيد عن 350 كم، حتى أنهم دفعوهم إلى جنوب العلمين، خروجا من بحر الرمال، حتى يتم السيطرة علي المهربين بالأسلوب الأنسب، حتى أن هناك سيارة ساعدتهم أثناء المطاردة بامدادهم بالبنزين، وتم تعقبها والقبض عليها أيضا.

من جهته قال المقدم إيهاب حامد، إن أبطال قوات حرس الحدود، مؤمنين بالقضية التى يدافعون عنها، ويقفون بثبات وحرفية فى التعامل والتفتيش، ولديهم قدرة على التعامل مع كافة العدائيات المتاحة.

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وأضاف، أن قوة التأمين والتنسيق على الأنفاق والمعديات على قناة السويس، كبير للغاية، ولا يجرؤ أى شخص فى الاشتباك أو التعامل مع القوة الأمنية الموجودة.

فى سياق متصل، أكد الرائد محمود عبد الهادى، أنه قبل الخروج للمهمة، يقول للأفراد معه:" لاخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التى ستصيبك لن تسمع صوتها".

كان اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، قد أكد إن منظومة التأمين لها عوامل تؤثر عليها يتم دراستها جيدا، وأهمها طبيعة الأرض التي يتم التعامل معها، وهناك خطط يتم دراسته مسبقاً، مضيفا خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كل شهر إدارة المخابرات الحربية تتيح خرائط بالمسارب الجديدة للتهريب ويتم التعامل معها، والسلع التي يتم تهريبها تختلف من جهة إلى أخرى، ويتم ضبط من يحاولون التنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، ومؤخراً بدأوا يهربون عبر البحر، ولكنهم يفاجئون بقوارب حرس الحدود تداهمهم في البحر أثناء إتمام عملية التهريب، وخلال عام 2019 ـ 2020 تم اكتشاف 31 نفق".