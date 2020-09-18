شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: مناقشة خطة تقسيم الطلاب لتقليل الكثافات بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً موسعاً مع مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية للعام الدراسى الجديد 2021/2020، بحضور سماح محمد إبراهيم، مدير عام التعليم العام، وريحاب محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، وزكريا عباس، مدير إدارة الموازنة، وبدور المتولى، مدير التوجيه المالي والإدارى بالمديرية، وبحضور السادة مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية.

وأكد مدير المديرية على وصول الكتب الدراسية لمخازن الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس وضمان تسليمها لأبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسى، وضرورة المتابعة الدورية اليومية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة لجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية والتخلص من الرواكد بالمدارس تجنبا لحدوث أي مشكلات خلال العام الدراسى الجديد والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي.

وكذلك الانتهاء من صيانة الديسكات وتوزيع الفائض منها للإدارات الأكثر احتياجًا مع الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتعقيم اليومي للمدارس ونظافة دورات المياه يوميًا.

وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر حجازى تعليماته لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمناقشة الوضع بالمدارس من حيث تقسيم كثافة الطلاب بالفصول وعدد الأيام، وذلك حسب ظروف كل مدرسة وكل إدارة تعليمية.

وشدد حجازى على الانتهاء من حصر العجز والزيادة وتسجيل بيانات العاملين بالمدارس للانتهاء من الإحصاء الاستقراري وتسليمه للإدارة.

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