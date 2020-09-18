شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بأداء صلاة الجنازة في 393 مسجدًا بالإسكندرية بدءًا من الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تقرر السماح بأداء صلاة الجنازة في 393 مسجدًا موزعة على عدد من الإدارات، بدءًا من الإثنين المقبل، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اتساقًا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن القرار يخضع لضوابط وتدابير محددة للحفاظ على صحة المواطنين، من بينها ارتداء القناع الطبي (الكمامة)، وألا تزيد مدة الصلاة على ربع ساعة فقط وبأعداد بسيطة من أسرة المتوفى.
وتابع: «سيتم الالتزام الكامل بضوابط تنظيم صلاة الجنازة التي أقرتها الوزارة، منها عدم السماح بفتح دورات المياه كما الحال في صلاة الجمعة وعدم السماح بالدخول لغير الملتزمين بالقناع الطبي، مع الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد، كما لن يُسمح بدخول أي عدد إضافي عن سعة المسجد».
وقال إنه يتم الاكتفاء بمراعاة التباعد ومسافة الأمان إذا كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد، وفي حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر.
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